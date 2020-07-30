Sivas Belediyespor, Abdullah Halman ile yeniden anlaştı
SİVAS BELEDİYESPOR, İÇ TRANSFERDE SÖZLEŞMESİ BİTEN FUTBOLCULARA YENİDEN İMZA ATTIRMAYA DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA SÖZLEŞMESİ SONA EREN SANTRAFOR OYUNCU ABDULLAH HALMAN SİVAS BELEDİYESPOR İLE SÖZLEŞMESİNİ UZATTI.
Sivas Belediyespor, iç transferde sözleşmesi biten futbolculara yeniden imza attırmaya devam ediyor. Bu kapsamda sözleşmesi sona eren santrafor oyuncu Abdullah Halman Sivas Belediyespor ile sözleşmesini uzattı.
Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde gerçekleşen imza törenine 2. Başkan Taner Karabal, As Başkan ve Futbol Şube sorumlusu Fatih Arkan ve futbolcu Abdullah Halman katıldı. Halman, 2020-2021 futbol sezonu için yeşil-beyazlı ekiple yeniden mukavele imzaladı.
Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ise, Halman’a yeni sezonda başarılar dileyerek “Sivas Belediyespor olarak iç transferde sözleşmesi sona eren başarılı futbolcumuz Abdullah Halman ile yeniden anlaştık. 2019 - 2020 Futbol sezonunda Sivas Belediyespor forması giyen ve başarılı bir sezon geçiren santrafor mevkii oyuncusu Abdullah Halman 2020 -2021 futbol sezonu için takımımızla yeniden bir yıllık sözleşmeye imza attı. Kendisine başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.
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