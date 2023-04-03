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Sivas Belediyesinden trafiği rahatlatacak proje, trafik akışı kesintisiz sağlanacak
SİVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN NUMUNE HASTANESİ KAVŞAĞINA YAPILACAK OLAN 'KÖPRÜLÜ KAVŞAK PROJESİ’YLE BÖLGEDE TRAFİK AKIŞI KESİNTİSİZ SAĞLANACAK.
SİVAS 03.04.2023, 14:43
Sivas Belediyesi tarafından Numune Hastanesi kavşağına yapılacak olan ’Köprülü Kavşak Projesi’yle bölgede ki trafik akışı kesintisiz sağlanacak.
Sivas Belediyesi Sivas-Erzincan Karayolu üzerinde bulunan Numune Hastanesi kavşağında yaşanan trafik tıkanıklığı nedeniyle kolları sıvadı. Hazırlanan ’Köprülü Kavşak Projesi’yle birlikte çevre yolundaki trafik akışı kesintisiz hale gelecek. Geçtiğimiz günlerde ilk kazmanın vurulduğu proje sayesinde çevre yolundaki trafik akışı ile hastaneye geçişler büyük ölçüde rahatlayacak.