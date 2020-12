Sivas Belediyesinden Cem Vakfına cenaze nakil aracı

Sivas Belediyesi, Cem Vakfı Sivas Şubesine cenaze hizmetlerinde kullanılması amacıyla cenaze nakil aracı tahsis etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in de katıldığı merasimde, Belediye Başkan Yardımcıları Necmettin Yılmaz ile Ahmet Duman, Cem vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş ve Alibaba Mahalle Muhtarı İbrahim Tozkoparan da hazır bulundu. Cenaze nakil aracının anahtarlarını şube Başkanı Ünal Karataş’a teslim eden Başkan Bilgin, “Şehir de yaşayan herkesin her kesimin kendini güvende hissettiği, her sorununun rahatça çözülebildiği ve her derdini rahatça anlata bildiği bir belediye anlayışı ile çalışıyoruz. 350 bin kişiye eşit adil hakkaniyetle hizmet götüreceğiz dedik. Bu noktada bugün Cem Vakfımızın ihtiyacı olan cenaze nakil aracımızı da teslim ettik ” dedi.

Başkan Bilgin, “Eser yada proje sadece büyük binalar yapmaktan ibaret değildir. İnsanoğlunun ihtiyaç duyduğu her alanda her noktaya biz dokunacağız. Bina da yapacağız yollarda açacağız köprülerde inşa edeceğiz ve bunun yanında sosyal belediyeciliğin gereği olan insanımızın gönlünü hoş tutacak gönlünü ısıtacak her konuda yapılacak hizmetleri de takip edeceğiz” diye konuştu.

Cem Vakfı Sivas Şube başkanı Ünal Karataş ise, “Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Gönül Belediyeciliği noktasında her alanda sahada olduğunu bizlere en iyi şekilde yansıtıyor. Samimi duruşu sıcaklığı çalışkanlığı ile de Sivas’ta hepimizin gönlünde yer edinmiştir. Kendisinden Allah razı olsun bizlerden desteğini hiçbir zaman eksiltmiyor” dedi.

Daha sonra Alevi dedesi tarafından edilen duanın ardından 2020 model 2 cenaze taşınabilen cenaze nakil aracının teslimi yapıldı.