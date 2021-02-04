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Sivas Belediyesi’nden 100 Milyon liralık yatırım

Sivas Belediyesi tarafından gençlik merkezleri ve spor kompleksleri proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Bilgin, 2021 ve 2022 yılında proje değerleri 100 Milyon TL’yi bulan gençlik merkezlerinin ve spor komplekslerinin vatandaşların hizmetine gireceğini söyledi.

SİVAS 04.02.2021, 17:37
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Sivas Belediyesi’nden 100 Milyon liralık yatırım

Sivas Belediyesi tarafından gençlik merkezleri ve spor kompleksleri proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Bilgin, 2021 ve 2022 yılında proje değerleri 100 Milyon TL’yi bulan gençlik merkezlerinin ve spor komplekslerinin vatandaşların hizmetine gireceğini söyledi.

Sivas Belediyesi tarafından Fidan Yazıcıoğlu kültür merkezinde, gençlik merkezleri ve spor kompleksleri proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Tanıtım toplasına Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Belediye Başkan Yardımcıları ve il protokolü katıldı. Toplantıya, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunulmasıyla başlandı. Toplantı, Sivas Belediyesinin hazırlamış olduğu tanıtım filmiyle devam etti.

Proje tanıtım toplantısında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Sivas gençlik ve spor alanında gerçekleştirdiği projelerle örnek olmaya devam edecek. Sivas’a yapılan her yatırımın amacı doğrultusunda en verimli şekilde kullanıldığı ve kullanılacağını ifade etmek istiyorum. Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

Proje tanıtım toplantısında konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, amaçlarının milli ve manevi değerlere haiz bir nesil yetiştirmek olduğunu belirterek “En büyük gayemiz; iyi eğitim almış, kendini yetiştirmiş, ahlakı ve davranışıyla örnek olan, aile ve akrabalık bağları kuvvetli, büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi ve merhamet gösteren, özü sözü bir, doğru, dürüst, adil, iffet ve haya sahibi, yardım sever, çalışkan, kısacası milli ve manevi değerlere haiz bir nesil yetiştirmek. Gençlerimize yönelik çalışmalarımızın odak noktası bu hedeflerle ve bu amaçlarla olmaktadır. Bu anlamda gençlerimizin eğitimine önemli bir yeri olan okullarımıza takviye olarak fiziki ve zihni gelişmelerine yardımcı olan kültür, sanat ve spor merkezlerine yenilerini kazandırmayı ve gençlerimiz arasında iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesini arzu ediyoruz. Genç, yaşlı ve kadın, erkek toplumun tüm kesimlerinin sosyal hayata daha etkim katılımlarını sağlamak, boş zamanlarını verimli kullanmak, meslek edinmelerine yardımcı olarak istihdamı arttırmak adına şehrimize yeni gençlik ve kültür merkezleri kazandırıyoruz” dedi.

“2021 ve 2022 yıllarında 100 Milyon TL değerindeki projeler hizmete girecek”

Başkan Bilgin, 2021 ve 2022 yılında proje değerleri 100 Milyon TL’yi bulan yeni yatırım ve tesisleri hayata geçireceklerini belirterek “Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan aldığımız destekle birlikte Sivas Belediyesi olarak toplamı 100 Milyon Lirayı aşan yatırım hedefine sahip yeni yatırım ve tesisleri inşallah 2021 ve 2022 yılı içerisinde tamamlamış ve hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Bu gün tanıtımızı yapmış olduğumuz projelerin yaklaşık 100 Milyon TL bedeli var. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla imzaladığımız protokolle sadece Sivas Belediyesi’ne 30 Milyon TL destek aldık. Şimdilik projemizin 3’te birini bakanlığımızdan aldığımız bütçeyle yapıyoruz. İnşallah bir kısmını 2021 bir kısmı da 2022 yılı sonunda hizmete açtığımız zaman Sivas’ın bu konudaki uzun yıllar alt yapı ihtiyacını gidermiş olacağız. Biz milletimizin emrindeyiz, milletimizin belirlediği rotada, milletimizin belirlediği gündemle, milletimizin mutlu, huzurlu ve güçlük kılacak her icraatı sizlerle birlikte yapacağız” dedi. Başkan Bilgin konuşmasında yapılacak projeler hakkında da bilgi verdi. Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen gençlik merkezleri ve spor kompleksleri proje tanıtım toplantısı protokol konuşmalarıyla sona erdi.
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