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Sivas Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 144 TL olarak belirlendi

Sivas Belediyesi ile yetkili sendika arasında yaklaşık 2 bin belediye işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı, en düşük işçi maaşı 6 bin 144 lira olarak belirlendi.

SİVAS 01.02.2022, 18:53
Sivas Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 144 TL olarak belirlendi

Sivas Belediyesi ile yetkili sendika arasında yaklaşık 2 bin belediye işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı, en düşük işçi maaşı 6 bin 144 lira olarak belirlendi.

Sivas Belediyesi ile Sivas Belediyesindeki örgütlü ve yetkili sendika arasında yaklaşık 2 bin belediye işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi, bugün düzenlenen törenle imzalandı. Toplu iş sözleşmesi ile her iki tarafında kabul ettiği maaş zamları işçileri memnun etti. İmzalanan sözleme ile en düşük maaş 6 bin 144 TL olarak belirlendi.

Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Yaklaşık 2 bin çalışmayı kapsayacak bir toplu iş sözleşmesini imzalıyoruz. Toplam bin 981 işçi kardeşimizin mesai arkadaşımızın sözleşmesini imzalıyoruz. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Sivas Belediyesindeki taban yevmiyeyi 201 TL’ye çıkararak toplu iş sözleşmesini imzalamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Vasıf zammı, çocuk zammı, eğitim zammı ve kıdem zammı hariç olmak üzere Ocak ayı maaşlarımız asgari 6 bin 144 Lira net olarak maaşlarınız yatacak. Hayırlı uğurlu olsun. Çocuk sayısına göre vasfına, eğitimine ve kıdemine göre de alacağınız maaş artacak. Yine bin 981 kişi içerisinden sadece evli olmayan çocuk sayısı, vasfı ve kıdemi olmayan 182 kişinin maşı 6 bin 144 TL olup diğer çalışanların maaşı daha fazla olacak.” dedi.

15 Şubat’ta hesaplara yatacak

Başkan Bilgin yeni maaşların 15 Şubat’ta çalışanların hesaplarında olacağını ifade edip, “ Yeni maaşlar inşallah 15 Şubatta hesaplarınıza yatmış olacak. Ramazan ve kurban bayramında verdiğimiz bayram ikramiyeleri vardı. Biliyorsunuz 150 liraydı dini bayramlarda miktarın az olacağını düşündük ve yüzde 230 artışla 500 liraya çıkardık. Evlenme yardımı 200 liraydı onu da bin liraya çıkarıyoruz. En çok merak ettiğiniz ikramiyeler şuanda ikramiyeleri 10 yevmiye olarak veriyoruz. İnşallah 2022 yılı içerisinde 20 yevmiyeye 2023 yılı içerisinde de 30 yevmiye olarak ödeyeceğiz. Biz göreve geldiğimizden itibaren işe aldığımız 145 tane ne arkadaşlar var. Asgari ücretle hizmet ettiler o arkadaşları da aynı kapsama alıyoruz. Aynı imkanlardan onlarda faydalanacaklar. Son olarak 68 tane mevsimlik işçilerimiz var 8 ay çalışıyorlar. 1 Nisan’da başlıyorlar 30 Kasımda işleri bitiyor. Bu o dönemki çıkan yasalardan kaynaklanan bir durum. Bu sene normal şartlarda 1 Nisanda göreve başlayacaklar. İnşallah o arkadaşları biz bir ay erken olarak 1 Mart’ta göreve başlatacağız ve önümüzde ki süreçte de onların sorunlarını da kalıcı olarak çözeceğiz hayırlı uğurlu olsun. Çıkış vermeyeceğiz 12 ay boyunca çalıştıracağız.” dedi.

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