Sivas Belediyesi Ramazan ayında da esnafın yanında

Sivas Belediye pandemi sürecinde iki faz halinde esnafa verdiği desteği Ramazan ayında da sürdürecek.

Sivas Belediyesi daha önce 1000 TL ve 1.500 TL olarak iki faz halinde yapmış olduğu esnaflara nakit desteğinin üçüncüsünü Ramazan ayında gerçekleştirecek.

Sivas Belediyesi tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetlerine ara veren esnaflara Ramazan ayı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL nakit desteği sağlanacak. Genelge kapsamında faaliyetlerine ara verilen kıraathane, pastane, kafe, lokanta, kantin, çay ocağı, internet kafe, hamam, havuz, halı saha ve okul servisi işletmecileri destekten faydalanacak.

Ramazan ayı sebebiyle yapılacak nakit desteği hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Mübarek ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyede olduğu zamandır. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Maalesef Ramazan’ı pandeminin ağır şartları altında geçiriyoruz. Pandemi süreci belediyecilik hizmetlerine de farklı bir boyut kazandırıyor. Biz Sivas Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğinin ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergiliyoruz ve bu desteklerimize de devam edeceğiz.” dedi.

Şehirde Allah’ın izniyle açta açıkta hiç kimse kalmayacağını belirten Başkan Bilgin, “Malum vaka sayılarının artmasıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Ramazan ayında belirli kısıtlamalara gittik. Bu kısıtlamalar neticesinde de bir kısım esnafımız Ramazan ayı dolayısıyla dükkânlarını, işyerlerini açamıyorlar. Biz de hem gönül belediyeciliğinin, hem de sosyal belediyeciliğinin güzel bir örneği olarak genelge kapsamında iş yeri kapatılan esnaflarımıza Ramazan ayına mahsus olmak üzere bayramdan önce 1000 TL nakit yardımı yapacağız. Onlara bu zor süreçte devletin ve Sivas Belediyesi’nin yanında olduğunu göstereceğiz. Karınca kararınca sağlayacağımız bu desteğimiz şimdiden hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.