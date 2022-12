Sivas Belediyesi 300 personel 74 araçla kışa hazır

Türkiye’de kış mevsiminin en çetin geçtiği illerden biri olan Sivas’ta Belediye 300 personel ve 74 araçla kış hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Saha Amirliğini ziyaret ederek kar temizleme ekipleriyle bir araya geldi.

Vatandaşların kış mevsimi boyunca kar ve buzlanma dolayısıyla mağdur olmaması adına Sivas Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte yoğun kar yağışına karşı 300 personel 74 araçtan oluşan kar temizleme ekipleri 7 gün 24 saat hazır bekliyor. Ekipleri ziyaret ederek yapılan hazırlıkları yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ekiplere görevlerinde kolaylık ve başarılar diledi.

“Sivas Belediyesi olarak önümüzdeki kış aylarına hazırız”

Kışa hazır olduklarını ifade eden Bilgin, “Bugün belediyemiz saha ekibiyle birlikte kışa hazırlık çalışmalarını yerinde incelemek üzere bir aradayız. Ben öncelikle Başkan Yardımcımız Levent Olgun olmak üzere sahada çalışan tüm ekiplerimize teşekkür etmek istiyorum. Sivas Belediyesi olarak önümüzdeki kış aylarına hazırız. Yaklaşık 300 personelimiz ve 74 aracımızla birlikte her alanda olduğu gibi milletimizin emrindeyiz. Sivas kışın zor geçtiği bir şehir. Her ne kadar Aralık ayında olmamıza rağmen kar yağışı yaşanmasa da önümüzdeki günlerden itibaren ilimizde yaşanabilecek yağışlara hazır olmamız gerekiyor. Tüm ekiplerimiz, araç ve gereçlerimizle birlikte kışa hazırız. Kar temizleme ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışıyor ve emek veriyor. Biz hep şunu söylüyoruz; Rabbim karın ve yağmurun rahmetinden bizleri geri koymasın. Yeter ki bu topraklarda Rabbim rahmetiyle bizleri buluştursun. Biz hemşehrilerimizin sıkıntı çekmeden hayatlarını devam ettirmesi adına tüm ekibimizle birlikte her zaman olduğu gibi sahada olmaya devam edeceğiz. Diğer kurumlarımız ile de irtibatlı ve istişare halinde ilimiz merkezinde ve il genelinde hizmete hazırız. Rabbimden kazasız belasız bol ve bereketli bir sezon diliyorum. İnşallah güzel bir yağışla birlikte ki şu süreçte bizler için çok çok önemli, bol rahmetli bir sezonu geride bırakırız. Ben çalışma arkadaşlarımıza vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyor, iyi çalışmalar diliyorum” dedi.

Açıklamanın ardından Başkan Bilgin, kar temizleme ekiplerinde yer alan çalışanlarla sohbet ederek tatlı ikramında bulundu.