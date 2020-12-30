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Sivas AFAD’a başarı ödülü

Sivas AFAD Temel Afet Bilinci oluşturmaya yönelik düzenlenen faaliyetlerde ikinci sırada yer alarak ödüle layık görüldü.

SİVAS 30.12.2020, 16:03
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Sivas AFAD’a başarı ödülü

Sivas AFAD Temel Afet Bilinci oluşturmaya yönelik düzenlenen faaliyetlerde ikinci sırada yer alarak ödüle layık görüldü.

10 Haziran 2019 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla lansmanı yapılan ’Afetler Hazırlık Yılı’ kapsamında bugüne kadar toplumda Temel Afet Bilinci oluşturmaya yönelik illerde her ay farklı tema ile faaliyetler gerçekleştirildi. Bu faaliyetler İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından değerlendirilerek 4 il ödüle layık görüldü. Konya’nın birinci olduğu değerlendirmede Sivas ikinci, Kastamonu üçüncü ve Uşak ili dördüncü seçildi. Dereceye giren illerde personele AFAD Başkanlığı tarafından çeşitli hediyeler gönderildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 2020 yılı değerlendirme toplantısı AFAD binasında Sivas Valisi Salih Ayhan, AFAD Müdürü Nazif Ekinci ve personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda AFAD Müdürü Nazif Ekinci, 2020 yılında yapılan faaliyetler hakkında sunum yaptı.

“Sadece Sivas’a değil bölgeye hizmet veriyoruz”

Toplantıda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, 2020 yılının çok enteresan bir yıl olduğunu, yıl içerisinde kurumların kendi iç dinamiklerini gözden geçirdiğini ve iyi bir tecrübe kazandıklarını belirterek, "İlimiz coğrafi açıdan çok kritik bir yerde. Sadece kendi ilin ihtiyaçlarından ziyade bölgenin ciddi ihtiyacını karşılayacak bir durumda. Gerek fiziki anlamda olsun gerek personel anlamında olsun gerek eğitim anlamında hazırlıklı olmalıyız ki hazırlıklıyız. Personellerimiz çok iyi, ben beğeniyorum. Sivas AFAD İl Müdürlüğümüz, Türkiye’nin en iyi kurumsal alt yapısı, iç dinamikleri, birlikteliği, reaksiyonu ve hazır kıta olmasıyla en iyi illerden bir tanesi. Bu ödüller tesadüf değil. Bu ödüller hepinizin emeğinin karşılığı. Fiziki anlamda da hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik. Bu bina Türkiye’de örnek binalardan birisi. Çok emek verildi. Emeği geçenlere başta bakanımıza, AFAD Başkanlığımıza çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

“2020 yılı tecrübe kazandırdı”

2020 yılında yaşanan olaylardan dolayı kurumun çok tecrübe kazandığını belirten Vali Ayhan, "Tabi biz afatın olmasını beklemeyeceğiz. Hazır bekleyeceğiz, eğitim olarak hazır olacağız. Bu coğrafyanın kaderi, bu coğrafyada yaşıyorsak afetlere hazır olmamız lazım. 2020 yılında iyi tecrübeler, dersler edindiğinizi düşünmekteyim. Rabbim bir daha bu belaları, afetleri sel, çığ, deprem, pandemi belalarını göstermesin. 2021 yılı da huzur içerisinde ama hazır kıta teyakkuzda olarak geçirmeyi nasip eylesin. Ödülünüzü de tebrik ediyorum, başta müdürünüz olmak üzere hepinizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan, AFAD Başkanlığınca gönderilen hediyeleri personele takdim etti.
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