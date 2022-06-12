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Şiddetli sağanak Yağış kazaya sebep oldu

Sivas’ta şiddetli sağanak trafik kazalarını beraberinde getirdi.

SİVAS 12.06.2022, 20:51
Şiddetli sağanak Yağış kazaya sebep oldu

Sivas’ta şiddetli sağanak trafik kazalarını beraberinde getirdi.

Olay saat 19.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Hafik ilçesi Yarhisar köyünde meydana geldi. A.K. yönetiminde ki 58 VA 332 plakalı Opel marka araç ıslak zeminde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yağmur kanalına düştü. Otomobil ters dönerek dönerek durabildi. Kazanın bildirilmesi üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.A., olay yerine gelen ambulanslarla Hafik İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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