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Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiyenin erken müdahalesi ile söndürüldü.
SİVAS 31.10.2022, 13:34
Seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiyenin erken müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesinde meydana geldi. A. A. (47) idaresindeki 38 LU 017 plakalı Tofaş marka otomobil seyir halinde yanmaya başladı. Motor kısmında başlayan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yanğını fark edip aracından çıman sürücü olayı yara almadan atlattı.