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Selpindi barajı 2022 yatırım programına alınmak isteniyor

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Selpinti barajının Suşehri ilçesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtip 2022 yatırım programına alınması için çalışma başlattıklarını söyledi.

SİVAS 29.06.2021, 11:39
Selpindi barajı 2022 yatırım programına alınmak isteniyor

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Selpinti barajının Suşehri ilçesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtip 2022 yatırım programına alınması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Ak Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci Sivas’ın Suşehri ilçesinde temaslarda bulundu. Ekinci Belediye sosyal tesislerinde; Belediye meclis üyeleri, Ak Parti İlçe Teşkilatı, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Ekinci burada yaptığı konuşmada Selpinti barajının Suşehri ilçesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtip 2022 yatırım programına alınması için çalışma başlattıklarını söyledi. Suşehri Devlet Hastanesine önem verdiklerini ifade eden Ekinci, hastanenin uzman doktor eksiklerinin giderilmesi için çalıştıklarını da söyledi. Ekinci, "Hizmet için geldik. Gerek teşkilatlarımız, gerekse Halkımızın Emrinde olmaya devam edeceğiz. Bizler Suşehri’ni seviyoruz. Suşehri’nin eksiklerinin giderilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İlçe Kaymakamı Hidayet Sarı’yı makamında ziyaret eden Ekinci, Suşehri Devlet Hastanesini, kısa süre önce inşaat çalışmaları tamamlanan yeni öğretmenevi binasını ziyaret etti.
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