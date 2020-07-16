Şehit annesi, gözyaşlarına hakim olamadı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında düzenlenen programda Şehit Halil Kantarcı’nın annesi Fadime Kantarcı gözyaşlarına hakim olamadı.

Darbe girişimin 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla Zara Kent Meydanında anma programı düzenlendi. Program saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra programda protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Protokol konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı’nın millete seslenişi canlı yayında katılımcılar tarafından izlendi. Şehit Halil Kantarcı’yı konu alan “Halil Gardaşıma” adlı şiirin seslendirildiği sinevizyon gösterimi esnasında Kantarcı’nın annesi Fadime Kantarcı, gözyaşlarına hakim olamadı. Kaymakam Mehmet Sayın’ın eşi Özlem Sayın, şehit annesini teselli etmeye çalıştı.

Alandan ayrılan Fadime Kantarcı’nın isteği üzerine Halil Kantarcı’nın hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi programdan çıkartıldı.