Şehit aileleri, çocukları sevindirdi

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, bayrak ve millet sevgisini aşılamak amacıyla çocuklara bayrak ve çeşitli hediyeler dağıttı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye’de olduğu gibi Sivas’ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu çerçevede Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, bayrak uğruna can veren şehitlerin hatırlarını yaşatmak, çocuklara bayrak ve millet sevgisini aşılamak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Merkeze bağlı Durdulu köyünde düzenlenen etkinliğe şehit eşleri ve öğretmenler de destek verdi. Etkinlikte Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, çocukların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, bayrak ve çeşitli hediyeler dağıtarak çocukları sevindirdi.