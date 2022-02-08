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Şehir Kültür Dergisi Hayat Ağacı’nın 43. sayısı tanıtıldı

Sivas Hizmet Vakfı yayını olan şehir kültür dergisi Hayat Ağacı’nın 43. sayısı tanıtıldı.

SİVAS 08.02.2022, 20:38
Şehir Kültür Dergisi Hayat Ağacı’nın 43. sayısı tanıtıldı

Sivas Hizmet Vakfı yayını olan şehir kültür dergisi Hayat Ağacı’nın 43. sayısı tanıtıldı.

Sivas Hizmet Vakfı yayını olan şehir kültür dergisi Hayat Ağacı’nın 43. sayısı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Hamidiye Kültür Parkında düzenlenen tanıtım toplantısına Sivas Valisi Salih Ayhan’ın yanı sıra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Âlim Yıldız, bazı kurum müdürleri, Hayat Ağacı Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri, derginin yazar kadrosu ile basın mensupları katıldı.

Burada konuşma yapan Vali Ayhan, derginin birçok kültürel ve tarihsel zenginliği de barındırdığını vurguladı. Ayhan, “Şehrimiz kültür derneğinin kayıt altına alınması çok anlamlıdır. Müzecilik tarihi itibariyle de Sivas çok önemli şehirlerden birisidir. İstanbul, Konya, Bursa ve daha sonra Sivas gelmektedir. Sivas tarihiyle övünüyor ve gurur duyuyor, çünkü bir geçmişi var. Biz göreve başladığımız zaman 3 müzemiz vardı. Kongre, Arkeoloji ve Aşık Veysel Müzesi. Daha sonra bir hedef koyduk. Müze Şehri Sivas dedik ve 20’ye yakın müzeyi bu şehre kazandıracağız dedik. Şuanda bu konuda iyi bir noktadayız. Hayat Ağacı Dergisi müzecilik konusunu özel sayı ile toparlama fikrini gündeme getirdiler. Bundan dolayı çok mutlu olduk. Bu sayının yayınlanması ve ortaya çıkan işin arşivlenmesi kadar şehrin tanıtımı açısından çok önemliydi. Bu sayıdan 2 bin 500 adet basıldı. Derginin çıkmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yıldız: “Hayat Ağacı bir okul oldu”

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Âlim Yıldız ise, Hayat Ağacı Dergisi’nin okul görevi üstlendiğini belirterek, “Bu tür dergiler şehrimiz adına çok önemli şeyler. 17 yıl öncesinde Sivas’ın biyografisi ile ilgili bir şey bulamıyorken sadece bu dergilerden Sivas ile ilgili bir ansiklopedi çıkarabiliriz. Hayat Ağacı şuana kadar üzerine düşen görevi yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayat Ağacı bir okul oldu. İnşallah uzun yıllar çıkacak” diye konuştu.

Daha sonra dergi yazarları da söz alarak derginin şehir kültürüne katkıları hakkında birer konuşma yaptı.

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