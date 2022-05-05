SCÜ’de bayramlaşma merasimi düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) Ramazan Bayramı münasebetiyle bayramlaşma merasimi düzenlendi.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız bayramlaşma dolayısıyla yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı günler olduğunun altını çizerek, “Bayramlar, bir toplumu toplum yapan en önemli günler arasında yer alır. Ramazan’ın bitişiyle hüzünlensek de bayramla sevinç buluruz. Ramazan Bayramı’nın; ülkemiz ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini, insanların huzurla yaşamasını temenni ediyor, bu vesileyle tüm çalışanlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi. Konuşmasının Rektör Yıldız merasime katılan personellerle bayramlaştı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen merasime SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse, rektör danışmanları, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel katıldı.