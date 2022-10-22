SCÜ’de akademik kurul toplantısı yapıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Edebiyat Fakültesi akademik kurul toplantıları yapıldı. Toplantılarda eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetleri ele alındı.

Toplantılara SCÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ünal Kılıç, Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Enis Baha Biçer, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Erdoğan Taş ile akademisyenler katıldı. Eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantılarda İİBF Dekan Vekili Prof. Dr. Yekbaş ile Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taş, fakülte çalışmaları hakkında bilgi verdi. Toplantıların sonunda Rektör Vekili Prof. Dr. Kılıç, 2020-2022 yılları arasında profesörlük, doçentlik ve doktor öğretim üyesi kadrosuna atamaları yapılan öğretim üyelerine belge takdiminde bulunarak cübbelerini giydirdi.