SCÜ’de Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nun açılışı sonrasında Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

SCÜ’ de 2021-2022 eğitim-öğretim bahar yarıyılının başlamasıyla birlikte akademik kurul toplantılarından ilki Turizm Fakültesinde gerçekleştirildi. Akademik kurul toplantısına Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, fakülte yönetimi ve akademisyenler katıldı. Toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken toplantının açılış konuşmasını Rektör Yıldız gerçekleştirdi. Rektör Yıldız’ın konuşmasının ardından Turizm Fakültesi Dekanı Koç fakültenin çalışmaları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

“Mecburi dersler dışında eğitim yüz yüze olacak”

Rektör Yıldız konferans salonunun hayırlı olmasını temenni ederken, “Mecburi dersler dışında eğitim yüz yüze olacak. Turizm Fakültesinde 6+2 eğitim modeli başarılı bir şekilde devam ediyor. Fakültemizin yaptığı çalışmalarla Üniversitemizin tanınırlığı artıyor. Öğrencilerimizi iyi yetiştirmememiz gerekiyor. Eğitimde devamlılık esastır. Kendi öğrencilerimizi yetiştirip geleceğe hazırlamamız önemli. Yüksek lisans ve doktora programları sayesinde de fakültemizin daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.