SCÜ Vakıf Okullarında mezuniyet coşkusu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Vakfı Okullarında, Anadolu ve Fen Liseleri 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda12. sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında öğrenim gören 12. Sınıf öğrencileri üniversite eğitimine adım atmak üzere 4 senelerinin geçtiği okullarına veda ettiler. Bayrak ve flama devir tesliminin gururunun yaşandığı programda Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, okul kurucusu Feridun Bozyiğit, okul müdürleri, öğretmenler ve veli yer aldı. Anadolu ve Fen Liselerinde dereceye giren öğrencilere hediye takdiminin yapılmasının ardından Anadolu ve Fen Liseleri okul birincileri isimlerini yaş kütüğüne çaktı. Ardından mezun olan tüm öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Program bando takımının müzik dinletisi ve öğrencilerin gönüllerince eğlendiği anlarla devam etti.

En büyük destekçiler veliler

Okul Müdürü Abdülkadir Ünsal, velilerin öğrencilerin üzerinde büyük emek sahibi olduklarını belirterek, “Sevgili öğrencilerimiz, Bugün liseden mezun oluyorsunuz. Belki sahnenin görünen kısmında sadece siz ve biz varız ama bu perdenin arkasında sizi bu günlere hazırlayan sıcacık bir ekip daha var. Kuşkusuz bu ekip aileleriniz. Değerli velilerimiz sizlerin bu bugünkü duygularınız hepimizden çok farklı biliyoruz. Dünyaya geldiği andan itibaren üzerine titrediğiniz, emek verdiğiniz, özenle ve zorluklarla zaman zaman kaygı duyarak yetiştirdiğiniz gözbebekleriniz çocuklarınızı yaşam mücadelesinin içine, başarılı olacaklarını umut ederek uğurlamanın vakti geldi. Damarlarında akan kanın deli yanı zaman zaman canınızı sıktı belki. Onları ellerinde diplomalarla görmeniz kolay olmadı. Siz değerli velilerimiz bu kepi takmayı, bu cüppeyi giymeyi en az onlar kadar hak ediyorsunuz. Bütün 2022 mezunu öğrencilerimizin ailelerine desteğiniz, sabrınız ve onlara verdiğiniz güven için sonsuz teşekkürler. Bundan sonraki adımlarında da yanlarında olacağınıza eminiz. Varlığınız onların en büyük servetidir” şeklinde konuştu.