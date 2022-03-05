SCÜ öğrencileri, teorik bilgiyi deneyime dönüştürecek

SCÜ, ile bir şirket arasında imzalanan protokolde, öğrenciler deneyim sahibi olmaları için 1 dönemlik yaz staj çalışmalarına katılacak.

SCÜ ile Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağlı bir şirket ile arasında protokol imzalandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) 7+1 eğitim modeli çerçevesinde piyasanın ihtiyacı olan kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik adımlar atıyor. Rektörlük makamında düzenlenen imza törenine SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Şensoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Aslan, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turhan Kurşun ve şirket yöneticileri katıldı.

Protokol 1 dönemlik yaz stajını kapsayacak

Rektörlükten yapılan açıklamada, “Protokol kapsamında, teknik danışmanlık, etüt, proje ve uygulama konularını AR-GE projelerinde iş birliği faaliyetlerini, SCÜ lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin 7 ve 8 dönemlik öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini yerinde görecek. Laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak. Eğitimini aldıkları alan ile ilgili problemleri ve çözümleri takım çalışmalarının içinde yer alarak öğrenmek, mesleki etik çerçevesinde elde edilen sonuçların toplum yararına yazılı ve sözlü olarak sunumu konusunda deneyim sahibi olmaları için 1 dönemlik ve yaz staj çalışmalarını kapsamaktadır” ifadelerine yer verildi.