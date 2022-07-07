SCÜ Mühendislik Fakültesi UTMK kurul üyeliğine seçildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi; UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) 29’uncu Dönem Genel Kurul üyeliğine seçildi.

Eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarında çalışmalar yapmak ve desteklemek amacıyla 1949 yılında kurulan ve en eski milli komisyonlardan biri olan UTMK 29’uncu Dönem Genel Kurul üyeliğine seçilen Mühendislik Fakültesi yükseköğretim kurumları temel bilimler kategorisinde seçilen 5 üniversite arasında yer alıyor.

UTMK Jeopark ve Jeolojik Miras grubu üyeliğine yeniden seçilen Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliği 9. maddesi gereğince UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Genel Kurulu; hükümet temsilcileri; eğitim, bilim, kültür ve iletişim konularıyla ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu alanlarda tanınmış kişilerden oluşmaktadır. Genel Kurul üyeleri, UNESCO’nun çalışma alanına giren eğitim, temel bilimler, insan ve toplum bilimleri, kültür ve iletişim konuları göz önünde bulundurularak 4 yılda bir yapılan seçimle belirlenir. UTMK 28. Dönem Genel Kurulunda yapılan seçimlerde Mühendislik Fakültemiz, UNESCO’nun ilgi alanlarına giren konularda doğrudan hizmet veriyor olması sebebiyle 2022-2026 yılları arasında görev yapacak olan UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 29. Dönem Genel Kurulu’na seçilmiş bulunmaktadır” dedi.