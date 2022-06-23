SCÜ Mühendislik Fakültesi 34. dönem mezunlarını verdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi, 34’üncü dönem mezunlarını uğurladı.

SCÜ Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Aslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivas Bölge Müdürü Celalettin Bayrakçı, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Sivas Bölge Müdür Yardımcısı Sedat İnal, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program SCÜ Tanıtım Filminin izlenmesiyle devam etti.

Tanıtım filminin ardından bir konuşma gerçekleştiren Dekan Prof. Dr. Aslan; 34 yıllık geçmişe sahip olan SCÜ Mühendislik Fakültesinin yetiştirdiği 15 binin üzerinde mühendisle ülke sanayisine ve ekonomisine büyük katkılar sağladığını ifade etti.

Aslan, “Öğrencilerin yetişmesi için büyük gayret gösteren akademisyenlere, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ailelere teşekkür ediyor, mezunlarımıza bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum.” dedi.

Aslan’ın konuşmasının ardından fakülte birinci, ikinci ve üçüncülerine diploma ve plaketleri verildi. Fakülte birincisine diplomasını ve plaketini Dekan Aslan verirken, ikinciye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivas Bölge Müdürü Celalettin Bayrakçı, üçüncüye de MTA Sivas Bölge Müdür Yardımcısı İnal verdi.

Program öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.