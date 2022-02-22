SCÜ ilk 3’te yer aldı

Türkiye’deki 193 üniversitenin 2020 yılı verileri doğrultusunda genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2021" Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlandı. 2020 yılı verilerini içeren raporda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) “Uluslararası Değişim Programlarına Katılan Öğretim Elemanı” kategorisinde ilk 3’te yer aldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar imzasıyla duyurulan raporda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ); Uluslararası Değişim Programlarına Katılan Öğretim Elemanı kategorisinde 3’üncü oldu.

Rapor hakkında değerlendirmelerde bulunan SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız; uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda birçok çalışmaya imza attıklarını hatırlatarak, “Üniversitemizin sadece yurt içinden değil yurt dışındaki öğrencilerin ve öğretim üyelerinin de tercih ettiği bir üniversite olması için birçok çalışma yürütüyoruz. Yabancı öğrenci sayımız her geçen yıl artıyor. 2 bin 500’ün üzerinde yabancı öğrencimiz var. YÖK’ün yayınladığı 2021 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’na göre değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayısında bu yıl 3’üncü olduk. Bu sayısının daha da artacağına inanıyorum. Yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı Prof. Dr. Ali Aksu’yu ve Uluslararası İlişkiler Ofisimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.