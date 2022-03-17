SCÜ ile TSYD arasında iş birliği protokolü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İletişim Fakültesi’nde gerçekleşen imza törenine SCÜ Rektör Vekili ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünal Kılıç, TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Demirbağ, TSYD Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz katıldı.

İmza töreninde konuşan Prof. Dr. Kılıç, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Türkiye Spor Yazarları Derneği arasında imzalayacağımız protokolle kurumlarımız arasındaki iş birliğine güzel bir katkı sağlamış olacağız. Fakültemizde öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sunmaya sinema salonu, televizyon stüdyosu, radyo gibi güzel imkânlar var. Bunları etkin olarak öğrencilerimize kullandırıyoruz. Öğrencilerimiz buralarda aldıkları teorik eğitimi sahada uygulayacağı güzel bir alanı da sizlerle oluşturacağız. İmzalanan protokol ile bazı ders konuklarını planlama, konferans, söyleşi, atölye ve yayın çalışmaları yapacağız.” dedi.

TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan ise, TSYD’nin amaçlarından bahsederek “Amaçlarımızdan birisi de meslek sevgisini ön planda tutmak amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalarda yer almaktır. İletişim Fakültesi öğretim kadrosu ve öğrencilerinin hazırladıkları projeleri etaplar halinde devreye sokarak öğrencilere yönelik eğitim amaçlı çalışmalar yapacağız.” dedi.