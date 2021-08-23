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SCÜ Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınavı yapıldı

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi özel yetenek sınavı yapıldı.

SİVAS 23.08.2021, 15:43
SCÜ Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınavı yapıldı

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi özel yetenek sınavı yapıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi’nde özel yetenek sınavı yapıldı. Müzik Öğretmenliği birinci ve ikinci aşama sınavları Eğitim Fakültesi B binası Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Ekrem Zeki Ün dinleti salonunda, Resim-iş Öğretmenliği Sınavı merkezi öğrenci yemekhanesi salonlarında gerçekleştirildi. Müzik Öğretmenliği için 30, Resim-İş Öğretmenliği için 35 kişilik kontenjana çok sayıda başvuru olduğu gözlemlendi. Sınav, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında; maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak yapıldı.

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