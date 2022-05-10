SCÜ’ de eğitimde farkındalık için uçurtma şenliği düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, öğrencileri eğitimde farkındalık oluşturmak için uçurma şenliği düzenledi.

SCÜ kampüs alanı içerisinde bulunan Has Bahçe’de gerçekleştirilen uçurtma şenliğine Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu anasınıfı ve birinci sınıf öğrencileri ile öğretmenleri katıldı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte büyük küçük demeden bütün öğrenciler doyasıya eğlenerek uçurtma uçurmanın keyfini çıkarttı. Konu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Müdür Yardımcısı Okul Öncesi Bölümü Öğretim Görevlisi Serdar Berkil, “Bugün amacımız Çocuk Gelişimi öğrencileriyle birlikte okul öncesi eğitiminde bir farkındalık oluşturmak amacıyla “Uçurtma Şenliği” düzenlemiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.