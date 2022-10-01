SCÜ başarısına başarı katıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emre Görgün, 2019 yılında 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı çerçevesinde "Demir Yolu Tekerleği ve Aksı Tam Otomatik Ultrasonik Muayene İstasyonunun Geliştirilmesi" isimli proje ile destek almaya hak kazanmıştı. Proje, ilgili teknoloji-yürütme grubu komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucu "Fikir Sahibi Araştırmacı Teşvik Ödülü" almaya layık görüldü.