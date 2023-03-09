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SBTÜ’de kadın personel unutulmadı

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SBTÜ’de kadın personel unutulmadı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Tolga Karaköy ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Deniz Başdemir, kurumda görevli kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak karanfil takdim etti.

SİVAS 09.03.2023, 16:46
SBTÜ’de kadın personel unutulmadı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Tolga Karaköy ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Deniz Başdemir, kurumda görevli kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak karanfil takdim etti.

Görevi sebebiyle şehir dışında bulunan SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul’un selamını ve tebriklerini ileten Rektör Vekili Prof. Dr. Tolga Karaköy, kadının toplumların var oluş süreçlerinde tarihi olarak üstlendiği rollere değindi.

Karaköy; “Gelecek nesillerimizin yetişmesinde; evimizde, ülkemizde, iş yerlerimizde kadının her anlamda izlerinin bulunması bizleri daima daha başarılı bir toplum haline getirecektir” dedi.

SBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Deniz Başdemir ise bir kadının istediği sürece gerçekleştiremeyeceği hiçbir hedef olmadığına inandığı belirterek “Karanlık çağlarda dünya genelinde kadınlara gerekli değer verilmezken, Tomris Hatun örneğinde olduğu gibi bizim devlet yöneten kadınlarımız dahi vardı. Neşet Ertaş’ın dediği gibi kadınlar insandır, bizler ise insanoğluyuz. Hepinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.

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