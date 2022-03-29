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SBTÜ, geleceğin mesleklerini tanıttı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi(SBTÜ), Sivas Şems-i Sivas İl Halk kütüphanesinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere bir araya gelerek geleceğin mesleklerini tanıtıyor.

SİVAS 29.03.2022, 14:04
SBTÜ, geleceğin mesleklerini tanıttı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi(SBTÜ), Sivas Şems-i Sivas İl Halk kütüphanesinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere bir araya gelerek geleceğin mesleklerini tanıtıyor.

SBTÜ Rektör Yardımcısı aynı zamanda Tarım Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy ve beraberinde ki öğretim görevlileri Sivas Şems-i Sivas İl Halk kütüphanesinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi. Kütüphanenin içerisine kurulan stantta öğrencilere uygulamalı olarak tarım bilimleri ve geleceğin meslekleri hakkında bilgiler verildi.

Uygulamalı olarak anlattılar

Prof. Dr. Tolga Karaköy, öğrencilerin tarım bilimleri fakültesini tercih etmeleri için uygulamalı çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Şehrimizin kütüphanesinde Üniversitemizin, bölümümüzün ve fakültemizin tanıtımıyla alakalı faaliyetler yürütüyoruz. Burada hangi çalışmaları yapıyoruz ve bu çalışmalar çerçevesinde memleketimize hangi katkıları sağlayacağız ve öğrencilerimizin tarım bilimleri fakültemize gelmesi için gerekçelerini, nedenlerini uygulamalı olarak izah etmeye çalışıyoruz. Tarım bilimleri fakültesi 2 bölümden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi bitki koruma bir tanesi de bitkisel üretim ve teknolojileri bölümü. Bu bölümde 21 tane öğretim akademik kadromuz var. Bu üyelerimizle birlikte Sivas’a katkı sağlamak adına aynı zamanda akademik ve bilimsel çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

Geleceğin meslekleri anlatıldı

Prof. Dr. Karaköy, öğrencilere geleceğin meslekleri hakkında bilgiler verdiklerini belirterek, “Burada özellikle kütüphanede çok fazla sayada öğrenciyle temas etme şansı buluyoruz. Sayın rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Kul beyefendi özellikle bu çok önemsiyor. Öğrencilerimizin sıklıkla geldiği ve Sivas genelinde neredeyse yüzde 80-90 öğrenciyle buluştuğumuz bir nokta olması hasebiyle bu çalışmalarımızı önemsiyoruz. Burada sınav süresince sınava girene kadar biz mutlaka öğrencilerimize bu konuda rehberlik yapmayı planlıyoruz. Gerek tarım bilimleri gerek, mühendislik ve doğa bilimleri, özellikle bizim fakültelerimiz dahilinde hangi fakültemiz varsa uzay bilimleriyle alakalı olarak da arkadaşlarımızla bilgiler veriyoruz. Bu haftada tarım bilimleri konusunda arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle iç içeyiz. Onlara aynı zamanda geleceğin meslekleriyle alakalıda bilgiler veriyoruz” ifadelerini kullandı.

AB destekli projeler yürütülüyor

Prof. Dr. Karaköy, tarım alanında büyük katkılar sağlayacaklarını söyleyerek, “Tarım bilimleri fakültesi olarak Sivas’ımıza özellikle tarım alanında çok büyük katkılar sağlayacağımızı biliyor ve bu yönde projeler yürütüyoruz. Şuanda gerek Avrupa Birliği gerekirse diğer dış kaynaklı projelerimizi yürütmekteyiz. Çiftçilerimize hizmet adına her türlü çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlerleyen dönemlerde ki arazilerdeki saha çalışmalarımızı çiftçilerimizle paylaşacağız” dedi.

Öğrenciler memnun kaldı

Üniversite sınavına hazırlanmak için kütüphaneye gelen Hacı Zafer Topal, ziraat mühendisliğinin ilgi alanı olduğunu söyleyerek, “İlimizde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin yaptığı çalışmaları gördükçe gurur duyuyorum. Ben ilgi alanım olarak ziraat mühendisliğiyle ilgiliyim. Sivas’ta olmadığı için üzülüyordum. Şuan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ziraat Mühendisliğine gitmeyi düşünüyorum Rektör yardımcımız beni ikna etti. Mutlu olacağımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Üniversite sınavına kütüphanede hazırlanan Samet Özdemir, “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kütüphanemizde yapmış olduğu etkinlikleri gördük ve katıldık. Burada hem kendileri deney yaptılar hem de bize deney yapmamızda örnek oldular. Kendimde deney yaptım. Güzel etkinlikler yaptık, arkadaşlara da tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

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