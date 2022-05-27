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Şarkışla’da uyuşturucuya geçit verilmiyor

Uyuşturucuya karşı kararlı duruş vergileyen Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, bir hafta içerisinde düzenledikleri uygulama ve operasyonlarda gözaltına alınan 12 şahsa işlem yaptı.

SİVAS 27.05.2022, 10:25
Şarkışla’da uyuşturucuya geçit verilmiyor

Uyuşturucuya karşı kararlı duruş vergileyen Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, bir hafta içerisinde düzenledikleri uygulama ve operasyonlarda gözaltına alınan 12 şahsa işlem yaptı.

Şarkışla ilçe Emniyet Müdürlüğünce, ilçe genelinde uyuşturucu kullanıcılarına yönelik olarak uygulama ve operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 kişiden 2’si çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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