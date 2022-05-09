Son Dakika
Doç. Dr. Mustafa Lale: “Teknolojiyi takip edemeyen toplumlar büyümede istedikleri noktaya gelemiyor”
Şarkışla’da motosiklet kazası 1 yaralı
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 işi yaralandı.
SİVAS 09.05.2022, 16:42
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 işi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza ilçe merkezi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Ç. (55) motosikleti ile seyir halindeyken G.C. (65) yönetimindeki 33 PG 393 plakalı Opel marka otomobilin çarpması sonucu düşerek kafasını kaldırıma çarptı. Yaralanan A.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.