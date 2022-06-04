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Şarkışla’da mezuniyet sevinci

Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet heyecanı yaşandı.

SİVAS 04.06.2022, 14:56
Şarkışla’da mezuniyet sevinci

Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet heyecanı yaşandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulunda bu yıl 9 bölümde 350 öğrenci mezun oldu. Okul salonunda düzenlenen mezuniyet törenine; Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Okul Müdürü Doç. Dr. Nevzat Balikcioglu, ilçe protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı. Öğrenciler diplomalarını, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş ve öğretim görevlilerinin ellerinden aldı. Okulu birincilikle bitiren Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Sema Nur Tulumcu’ya diplomasını ve tekdir belgesini Dolaş takdim etti. Öğrenciler mezuniyet mutluluğunu keplerini havaya fırlatarak kutladı.

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