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Şarkışla’da 69 aktif korona virüs vakası var

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, ilçede korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

SİVAS 18.03.2021, 19:49
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Şarkışla’da 69 aktif korona virüs vakası var

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, ilçede korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

Kaymakam Aktan; yaptığı açıklamada, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, korona virüs salgınıyla mücadele tedbir ve kurallarının illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna göre belirlendiği kontrollü normalleşme sürecine geçildiğini anımsatarak “Kontrollü normalleşme sürecinde salgının yayılım hızını düşürmek amacıyla ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de sürekli, kesintisiz, planlı ve diğer sektörlerin katılımını esas alan bir yaklaşımı içeren ‘Dinamik Denetim Modeli’ni uygulamaktayız” dedi.

Kontrollü normalleşme dönemini içeren 15 Mart dönemi ile önceki 15 günlük verilerin kıyaslandığında vaka sayılarında artış gözlendiğini dile getiren Kaymakam Aktan, ilçede şu an toplam aktif vaka sayısını 69 olarak açıkladı. 69 hastanın 10’unun tedavisinin hastanede devam ettiğini belirten Aktan, “Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu bu zorlu süreçte, denetimlerin kararlılıkla icra edilmesini sağlayacak ve kurallara uyma konusunda toplumsal duyarlılığı en üst seviyeye taşıyacak her türlü çalışmaya ağırlık vereceğiz. Hedefimiz, salgınının ilçemizde daha da yayılmasını önlemek ve virüsün vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek” dedi.

Kurallara uymayana idari işlem uygulanacak

Haftalık tematik denetim uygulamasına 20 Mart’tan itibaren yeni bir haftalık bir program dahilinde devam edileceğini kaydeden Aktan; rehberlik edici ve vatandaşlar ile iş yerlerini kurallara uymaya ve sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşımın sergileneceği söyledi. Aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde idari işlem uygulanacağını belirten Aktan, kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarından kurallara uymadığı, tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen vatandaşlara gerekli yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Yüzde 50 kapasite ile müşteri kabulüne izin verilen yeme içme yerlerinin bir kısmında kapasite sınırlamasına uygun şekilde oturma düzeni planı hazırlanmadığının ve fazla masa ve koltukların mekanlardan kaldırılmadığının gözlendiğini dile getiren Kaymakam Aktan, “Kişilerin yeme, içme ve dinlenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla maskesiz şekilde bir süre bulundukları yeme içme yerlerinin denetimlerinde ‘oturma düzeni planının’ hazırlanıp hazırlanmadığı ve müşterilerin rahatlıkla görebileceği yerlere asılıp asılmadığı ile HES kodu kontrolü yapılarak müşteri kabul edilmesi hususlarına uyulup uyulmadığı denetlenecek ve aykırı durumların bir an evvel giderilmesi sağlanacaktır. Bunların yanı sıra sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler ile nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonlarının kişi ve alan sınırlamalarına uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolü amacıyla getirilen en az 3 gün öncesinden bildirilmesi ve bu organizasyonlara en az bir denetim elemanının görevlendirilmesi kuralı kapsamında, bakanlığımızca bu organizasyonları yapan kişi ya da kurumlarca gerekli bildirimlerin elektronik ortamda da yapılabilmesi amacıyla e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru alanına modül eklemesi yapılmıştır. Bu tür organizasyonları gerçekleştirenler tarafından muhakkak bildirim yapılması gerekmektedir” dedi.

Kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte şehir içi toplu ulaşımda yoğunluk artışı yaşandığına dikkat çeken Kaymakam Aktan, maskesi bulunmayan kişilerin şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının önüne geçilmesi hususuna denetim faaliyetleri sırasında bilhassa dikkat edileceğini söyledi.

Hayvan pazarında ek tedbirler alındı

Şarkışla hayvan pazarında yaşanan yoğunluğa da değinen Kaymakam Aktan, “Hayvan pazarımızın kapanmaması ve pandemi dolayısı ile zor günler geçiren pazar esnafımız ve çiftçilerimizin mağdur olmaması için ek tedbirler aldık. Bu salgının bir an evvel bitmesi ve hayatın gerçek anlamda normale dönebilmesi için herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi hayati önem arz ediyor. Her zaman dediğimiz gibi bir kişinin özensiz davranışı bütün bu emeklerimizi boşa çıkarabilir. Herkesin yüksek sorumluluk bilinciyle hareket ederek kurallara uyması, toplumsal bir vazife olmasının yanında vicdani bir sorumluluktur. O yüzden tüm hemşehrilerimden kurallara eksiksiz uymalarını önemle istirham ediyorum” şeklinde konuştu.
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