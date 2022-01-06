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Sanayici ve iş adamları istişare toplantısında buluştu

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ev sahipliğinde ’Sanayici ve İş İnsanları İstişare Toplantısı’ düzenlendi.

SİVAS 06.01.2022, 11:52
Sanayici ve iş adamları istişare toplantısında buluştu

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ev sahipliğinde ’Sanayici ve İş İnsanları İstişare Toplantısı’ düzenlendi.

1. OSB’de faaliyet gösteren yatırımcı firma sahiplerinin taleplerinin masaya yatırıldığı toplantıya Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, STSO Başkanı Mustafa Eken, OSB yönetim kurulu üyeleri ve müdürleri ile sanayiciler katıldı.

Programda konuşan STSO Başkanı Mustafa Eken, Sivas’ta zor olan birlik ve beraberliğin sağlandığını ifade ederek, “Bu birlik ve beraberlik ruhu ile teşvikin Sivas’a gelmesinde emeği olan herkesten Allah razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şehrimizin en önemli sektörü olan imalat ve üretim yapan iş insanlarımızla yaptığımız bu toplantı çok önemli. Buradaki misafirlerin hepsi Ticaret ve Sanayi Odamızın üyeleri. Hepimiz bir aileyiz, herkes kendi evinde. 3-4 yıllık süreçte 1.OSB’de güzel işler yaptık, güzel fabrikalar açıldı. O kadar çok istihdam sağlandı ki bugün 11 bin - 12 bin insanımız burada evine ekmek götürüyor. Yer verilen fabrikalarda bittiğinde 15 bin civarında çalışanımız olacak. Demirağ OSB’de ise 40 bin hedefimiz var. Demirağ OSB’de 28 Bin kişi istihdam etsek bile 1.OSB’yi de hesaba katarsak sayı 40 Bini buluyor. Bu da Sivas için çok önemli rakam. Demirağ OSB’de hassas davranacağız; valimiz, belediye başkanımız ve Ticaret ve Sanayi Odası olarak her isteyene arsa vermeyeceğiz. Depo olarak kullananlara değil fabrika kuranlara vereceğiz. OSB’lerimizde on binlerce insanımıza istihdam sağlayacağız” şeklinde konuştu.

1.OSB’de cazibeden yararlanmak istiyor

1.OSB’de bulunan yatırımcıların da Cazibe Merkezi kapsamına alınma konusunda beklentileri olduğuna dikkat çeken Başkan Eken, “Sivas’ta ciddi bir birlik ve beraberliğimiz var. Özellikle bürokrasi engelini Sivas’ta tamamen kaldırdık. Yatırımcının her zaman yanındaydık, valimizle, belediye başkanımızla, bürokrasi engelini aştık. Demirağ OSB’nin Cazibe Merkezi ilan edilmesi çok önemli bir gelişme. Ama bunun sadece Demirağ olarak verilmesi herkeste soru işareti oluşturdu. 28 Aralık Çarşamba gecesi kararname yayımlandı. Daha sonra sanayici arkadaşlarımız Odamıza ziyarete geldi. 1.OSB’nin de Cazibe Merkezi olması konusundaki taleplerini ilettiler. Pazar günü valimiz, belediye başkanımız ve AK Parti Milletvekilimiz ile İstanbul’a gittik. Cumhurbaşkanımızın programının ardından heyetimizin almış olduğu randevu neticesinde bir görüşme sağladık. O görüşmede kendisine teşekkür ettik, Sivaslı sanayicilerimizin selamlarını ileterek, Sivas’ın tamamının Cazibe Merkezleri kapsamına alınması talebimizi ilettik. Valisi, Milletvekilleri, Belediye Başkanı, TSO Başkanı ile tüm paydaşları gerekeni yapıyor, yapmaya devam edecek. Birlik ve beraberlikle şehrimizi hak ettiği yere taşıyacağız. Yeter ki aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Sivas ülkemizin ve bölgemizin yatırım üssü olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bilgin “Önemli olan talepleri avantaja dönüştürecek irade”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin konuşmasında önemli olan talepleri avantaja dönüştürecek iradeyi ortaya koymak olduğunu ifade edip, “Biz, Sivas’ı konuşmaktan sorunları varsa yüzleşmekten, talepleri beklentileri alıp bunu takip etme noktasında bir irademiz var. Bugün Allah’a şükür Sivas belli bir noktaya geldi. Daha iyisi olması için içimizde aşk şevk olduğu için de bugün buradayız. Bizler, burada bu şehre hizmet etmekle yükümlü kişiler olarak vatandaşlarımızın iş insanımızın, sanayicimizin, ticaret erbabının haklı taleplerini dinleyip bunu ilgili mercilerde de takip etmek üzere buradayız. Demirağ OSB, Sivas’ın bir Kızılelma’sıydı. Demirağ OSB ile Sivas’ı daha iyiye nasıl götürürüz, buradaki herkesin derdi o. Bugün burada olmamızın sebebi 28 Aralık’ta ki kararnamenin yayınlanması. Bundan sonra yapmamız gereken hususta bu birlikteliği devam ettirerek, Sivas’ın haklı taleplerini haklı argümanlarla doğru cümlelerle belirleyip doğru makamlarda haklı mücadelemizi doğru şekilde anlattığımız zaman Sivas’ın çok daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum. Önemli olan bu haklı talepleri avantaja çevirecek iradeyi ortaya koymak. Sivas’ta bu irade var” dedi.

“İki yıl içerisinde işsizlik çözülür

Sivas Valisi Salih Ayhan hedeflerin gerçekleşmesi ile Sivas’ta işsizlik sorununun 2 yıl içerisinde çözüme kavuşturula ileceğini ifade edip şunları söyledi. “Toplanmamızda emeği olan TSO Başkanımıza teşekkür ediyorum, yine kararnameye ve emeği olanlara teşekkür ediyorum. Yatırımcılar ile bakış açımızın aynı olduğunu gördük. Bizim temel gayemiz şuydu: 1. OSB’nin kurumsallığını daha da güçlendirerek, yeni limanlar oluşturarak, yeni fabrikalar çıkmasını sağlamak. Demirağ OSB’de 20 bin istihdam olsa bu şehirde çok büyük üretim olacağına inanıyorum. Sivas cazibe merkezleri arasında yer alan 25 ilin içerisinde en avantajlı iller arasında. Lokasyon anlamında en iyi il olduğunu düşünüyorum. Bu konuda birlikte olduğumuzda ben başaracağımıza inanıyorum. Başardığımız takdirde 2 yıl içerisinde işsizliğin çözüleceğine inanıyorum”

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