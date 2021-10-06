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Sanatçı Pınar Dağdelen albümünü tanıttı

Ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen’in ’Hayat Bir Gün O da Bugün’ adlı ikinci albümü için tanıtım gecesi düzenlendi

SİVAS 06.10.2021, 12:26
Sanatçı Pınar Dağdelen albümünü tanıttı

Ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen’in ’Hayat Bir Gün O da Bugün’ adlı ikinci albümü için tanıtım gecesi düzenlendi

Sivaslı Ünlü Halk Müziği Sanatçısı Pınar Dağdelen’in çıkardığı “Hayat Bir Gün Oda Bugün’’ adlı albüm için tanıtım gecesi düzenlendi. Programa sanatçılar, iş adamları, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Bir otelde düzenlenen gecede Dağdelen, türküleriyle misafirlerine adeta müzik ziyafeti yaşattı. Sanatçı Pınar Dağdelen, tanıtım gecesinde kendisi yalnız bırakmayan tüm misafirlerine teşekkür ettiğini söyledi.

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