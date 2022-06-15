Şampiyonadan bronz madalya ile döndü

Ankara’da yapılan U15 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonasına Sivas’ı temsilen katılan Bilal Zorba, kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan U15 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi. 8-12 Haziran tarihlerinde Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapılan heyecan dolu şampiyonaya 49 ilden 700 sporcu katıldı.

5 gün süren şampiyonada sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Şampiyonaya Sivas’ı temsilen katılan Bilal Zorba, kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, kente madalya ile dönen sporcuyu ve antrenörünü tebrik etti.