Salgına karşı alınacak tedbirler görüşüldü

Sivas’ta Kur’an kursu faaliyetlerinin 13 Eylül Pazartesi günü başlayacak olması dolayısıyla İl Müftülüğünde eğitim kurulu toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığının koordinesi ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde Kur’an kursları uygulama esasları çerçevesinde 4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı yetişkin Kur’an kurslarında Kovid-19 salgını kapsamında alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Ayrıca kentteki Kur’an kursu ve camilerde yürütülen tüm yaygın din eğitimi faaliyetlerini koordine etmek, eğitim faaliyetlerinin mevzuata ve başkanlığın eğitim anlayışına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak için gerekli hazırlık ve çalışmalar görüşülerek sonuçlar karara bağlandı.

İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Yıldızeli İlçe Müftüsü Taha Seyidoğlu, İl Müftülüğü Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli ve eğitim kurulu komisyon görevlileri katıldı.