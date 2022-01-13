Şairler ve yazarlar bir araya geldiler, şiirleriyle mest ettiler

Sivas’ta ilki gerçekleştirilen programda bir araya gelen şairler ve yazarlar okudukları şiirleriyle katılımcıları mest etti.

Sivas Valiliği himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sivas Kültür AŞ koordinatörlüğünde Ahmet Turan Karakaş anısına “Şairler ve Yazarlar Buluşması” düzenlendi. İlk kez yapılan program, 18 Temmuz 2021 tarihinde aramızdan ayrılan destan mirasının son varislerinden Ahmet Turan Karakaş’ı anlatan video ile başladı. Daha sonra ise Akıncılar ilçesine bağlı Sıyrındı köyünde yaşayan, imkansızlıklar nedeniyle okuma ve yazma öğrenemeyen ancak kendi çabalarıyla 60 yaşında okuma yazmayı çözerek ortaokulu bitirip şiir kitabı çıkaran, elde ettiği geliri ise ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlayan Perihan Beyaz şiirlerini okudu. Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 47 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan ve ilçede ’Boyacı Hasgül" olarak bilinen 73 yaşındaki Hasan Hüseyin Erim de şiirlerini seslendirdi. Programın sonunda katılımcılara il protokolü tarafından plaket takdim edildi.

“Sanatçılarımızla, yazarlarımızla bir köprü kurmak’’

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Kalem erbabı, bir toplumun şuurudur. Tüm sanatçılar gibi, görülemeyeni görür, duyulamayanı duyar, anlatılamayanı anlatır. Hayata farklı bir pencere açar, olanı farklı yorumlamamızı sağlar. Söz uçar, yazı kalır. Bugün bizi hep birlikte biz yapan, tarihin ve medeniyetimizin süzgecinden geçerek bugüne ulaştıran eserlerdir. Bu çağın yazarlarının, bu çağın mütefekkirlerinin zamana yazdıkları eserlerin de geleceği şekillendireceğine, gelecek nesillerin ufkunu, mefkûresini ve muhayyilesini biçimlendireceğine eminim. Amacımız, sanatçılarımızla, yazarlarımızla bir köprü kurmak, yazarlarımızın birikim, tecrübe ve fikirlerinden azami derecede istifade edebilmektir. Kelimelerinizle, cümlelerinizle, paragraflarınızla, dizelerinizle, kitaplarınızla, eserlerinizle bu mümbit çalışmalar ilimize, ülkemize kazandırılan önemli hazinelerdir. Şehrin kültürüne yontulan birer nakıştır adeta. Bu çerçevede sizlerin düşüncelerine büyük önem veriyoruz’’ dedi.