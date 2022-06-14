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Sağanak yağış tarım arazilerini vurdu

Sivas’ta etkili olan sağanak yağış tarım arazilerinde hasara neden oldu.

SİVAS 14.06.2022, 19:03
Sağanak yağış tarım arazilerini vurdu

Sivas’ta etkili olan sağanak yağış tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Sivas’ta bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artıran yağmur merkeze bağlı Hasbey Köyü’nde tarım arazilerine zarar verdi. Hasbey’de saat 15.00 sıralarında başlayan yağış ve dolu nedeniyle sel meydana geldi. Sel köyde buğday ekili arazilere zarar verdi. Hasbey Köyü Muhtarı İdris Aydın; ekili alanların adeta çamur deryasına döndüğünü ifade ederek yetkililerden yardım istedi. Sivas Ziraat Odası yetkilileri olayın ardından köylülere geçmiş olsun dileklerini ileterek yetkililerden hasar tespit çalışmalarının başlatılmasını talep etti.

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