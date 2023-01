Safra yolu, karaciğer ve pankreas hastalıklarının teşhis ve tedavisi bu yöntemle yapılıyor

Sivas Numune Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Oktay Bulur, ECRP Ünitesinin safra yolu, karaciğer ve pankreas hastalıklarının tedavisinde önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Sivas Numune Hastanesi Gastroenteroloji Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Oktay Bulur, ECRP Ünitesi hakkında bilgiler verdi. ECRP’nin tanımını yapan Uzm. Dr. Oktay Bulur, hem tanı hem de tedavi açısından önemli olduğunu söyleyerek, “ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi), endoskopi cihazı ile duodenum’a (on iki parmak bağırsağı) açılan safra yollarına yapılan müdahaledir. ECRP’ in Endoskopi ile ağız yolundan girilerek yapıldığını aktaran Uzm. Dr. Bulur, “Ağız yolundan girilip, yemek borusu ve mide geçilerek on iki parmak bağırsağına ulaşılır. On iki parmak bağırsağında bulunan safra yolu ağzına endoskop içinden geçirilen ince bir tel ile girilip, safra yollarının içine röntgen cihazından görülebilen kontrast madde verilir. Bu sırada röntgen cihazı ile elde edilen görüntü sayesinde safra yollarında bulunan taş, tümör, darlık gibi anormallikler tanınır. Safra yollarına müdahale düşünülüyorsa, ucunda tel bulunan bir başka kanül ile safra yolları girişi elektrokoter aracılığıyla elektriksel olarak kesilerek genişletilir. Örneğin safra taşı varsa, basket ya da balon kateter endoskopun içinden geçirilir ve taş yakalanarak ya da çekilerek çıkartılır. Safra akımını engelleyen tümör ya da darlık gibi durumlarda bir balon ile bu darlık giderilebilir, ya da darlık bölgesine bir stent yerleştirilerek safra akışı sağlanır” şeklinde konuştu.

“Yüzde 95’ in üzerinde başarılı ve güvenli”

Uzm. Dr. Oktay Bulur, ECRP’nin deneyimli ellerde yüzde 95 başarılı ve güveli sonuç verdiğini belirterek, “Safra kesesinde oluşan taşın buradan ana safra kanalına düşmesi sonucu ortaya çıkan tıkanıklığı gidermek için yapılır. Bunun dışında safra yolları ve pankreas tümörleri, safra yolları darlığı, safra yollarından kaçak olması (özellikle cerrahi girişimler sonrası), bazı pankreas hastalıkları ERCP endikasyonlarını oluşturmaktadır. Komplikasyonların en önemlileri pankreas bezinin iltihaplanması (pankreatit), eletriksel kesi sırasında ortaya çıkan kanama ya da barsak delinmesidir. Çoğu kez bu komplikasyonlar endoskopik müdahale ile giderilebilse de, seyrek olarak cerrahi girişim gerekebilir ve hastanede yatarak tedavi uygulanabilir. Bazen anatomik ya da teknik nedenlerle işlem başarısız kalabilir. Deneyimli ellerde ERCP işlemi yüzde 95’in üzerinde başarılı ve güvenlidir” dedi.