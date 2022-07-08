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Saati 1 TL’ye kiralanabilen bisikletleri çaldılar

Sivas Belediyesi’ne ait saati 1 liraya kiralanabilen toplam 7 bisiklet çocuk yaştaki şahıslar tarafından kilidi kırılarak çalındı.

SİVAS 08.07.2022, 15:02
Saati 1 TL’ye kiralanabilen bisikletleri çaldılar

Sivas Belediyesi’ne ait saati 1 liraya kiralanabilen toplam 7 bisiklet çocuk yaştaki şahıslar tarafından kilidi kırılarak çalındı.

Edinilen bilgilere göre hırsızlık Sivas Belediyesi’ne ait kiralık bisiklet otoparkında meydana geldi. Çocuk yaştaki şahıslar, Sivas Belediyesi’ne ait toplam 7 kiralık bisikletin kilidin kırdılar. Durumu fark eden yetkililer, polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipler, çalınan kiralık bisikletleri buldu. Kullanılamaz halde olan bisikletler belediye ekiplerine teslim edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Hırsızlık anları ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Sivas Belediyesi ise, “Bizi üzen görüntüler. Tüm hemşehrilerimiz rahatlıkla kullanabilsin diye saati yalnızca 1 TL olan akıllı bisikletlerimiz, ne yazık ki kendini bilmez kişilerce kilitleri kırılarak yerlerinden çıkarılmış ve bir çoğu kaybolmuştur. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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