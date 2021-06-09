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Rüzgarın devirdiği ağaç çatıda hasara neden oldu

Sivas’ın Gürün ilçesinde rüzgarın devirdiği ağaç bir evin çatısına düştü.

SİVAS 09.06.2021, 19:25
Rüzgarın devirdiği ağaç çatıda hasara neden oldu

Sivas’ın Gürün ilçesinde rüzgarın devirdiği ağaç bir evin çatısına düştü.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Gürün ilçesi Kirazlık Mahallesinde meydana geldi. Yağmurun ardından çıkan rüzgar bir Selvi ağacının kırılmasına neden oldu. Kırılan ağaç Erdoğan Köse’ye ait evin çatısına düştü. Çatıda maddi hasar meydana geldi. Olayla yaralanan olmadı.
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