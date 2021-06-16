Rektör Yıldız yabancı öğrencilerle bir araya geldi

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitede eğitim gören yabancı öğrencilerle bir araya gelerek uluslararası misafir öğrenci sayısının bin 500 kişi olduğunu söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (SCÜ) eğitim alan yabancı öğrenciler Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Prof. Dr. Hakan Yekbaş ile Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Doç. Dr. Yusuf Yıldırım’ın öncülüğünde SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ile buluştu. Rektör Yıldız burada öğrencilerle bir süre sohbet etti. Rektör Alim Yıldız burada yaptığı açıklama, “Şu anda bin 500’e yakın misafir öğrencimiz var. Aynı zamanda bu öğrencilerimizin birçoğu TÖMER’de eğitim görüyor. Bir kısmı kendi ülkelerinde çevrim içi olarak eğitim alırken bir kısmı da Sivas’ta bulunuyorlar. Türkçeyi öğreniyorlar ve gelecekte de inşallah ilgili bölümlerde okumaya başlayacaklar” dedi.

Uluslararası öğrenci sayısı artıyor

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, “Üniversitemizdeki misafir öğrenci sayısı gelecek yıl inşallah 3 bin olacak, bir sonraki yıl da öğrenci sayımızın 4 bini geçeceğini düşünüyoruz. Arkadaşlarımızın bir kısmı KYK yurtlarında, bir kısmı evlerde kalıyor. Onların ihtiyaçlarıyla hem biz ilgileniyoruz hem de şehirden ilgilenenler var. Öğrencilerimiz daha iyi Türkçe öğrenmeleri ve daha iyi eğitim almaları için uğraşıyoruz. TÖMER’deki arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Yabancı öğrencilerle ilgilenen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Misafir öğrencilerimizin eğitimlerini aldıktan sonra ülkelerinde iyi konumda iyi işlerde çalışacağını düşünüyorum ve onlara başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.