Rektör Yıldız: “Bizim gönlümüzden geçen yüz yüze eğitimin başlaması”

Sivas’a gelen 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut ve beraberindeki Gazeteci Nazi Yıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ı makamında ziyaret etti.

Bir takım gezi ve ziyaretler için memleketi Sivas’a gelen 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut ve beraberindeki Gazeteci Nazi Yıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette sorulara cevap veren Rektör Alim Yıldız, üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

“Bu sene inşallah 20 Eylül’de eğitim öğretime başlayacağız”

Erol Bulut’un ‘Yüz yüze eğitim başlayacak mı?’ sorusunu cevaplayan Rektör Alim Yıldız, “Bir buçuk yıldan beri salgından dolayı öğrencilerimiz kendi evlerinde, kendi memleketlerinde bizde uzaktan eğitimle bu eğitim dönemini böyle geçirdik. Bu sene inşallah 20 Eylül’de eğitim öğretime başlayacağız. Yüz yüze eğitimle ilgili hazırlıklarımızı yaptık ama son anda bir şey olur bakanlıklarımız bir karar verirse uymak zorunda kalırız ama bizim gönlümüzden geçen yüz yüze eğitimin başlaması. Bunun için hazırlıklarımızı yaptık biz. Üniversite personellerimiz, hocalarımız aşılarını yaptırdılar. Öğrencilerimize de aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz çünkü öğrenciler bizlere emanet. Burada onların başına herhangi bir şeyin gelmesini elbette arzu etmeyiz. Biz her türlü tedbiri alacağız. İnşallah bu sene 20 Eylül’de başlayıp 2’inci dönemin sonuna kadar da bu eğitimi sürdürmeyi düşünüyoruz. Birçok üniversite şuanda akademik takvimi açıkladı, yüz yüze eğitim yapmak için hazırlıklarını tamamladı. Artık normalleşmeye geçmemizin iyi olacağını düşünüyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi büyük bir yerleşke bir buçuk yıldır sanki öğrenciler gelmediği dönemde öksüz gibiyiz. Onların burada olmalarını istiyoruz” dedi.

“2022-2023 döneminde Hukuk Fakültesinde de öğrencilerimiz olacak”

Yeni açılacak olan Hukuk Fakültesi ile ilgili bilgiler veren Rektör Alim Yıldız, “Hukuk Fakültesine inşallah gelecek yıl öğrenci alımına başlayacağız. Bir hocayı almıştık 4 tane hocanın da iznini aldık onun da yakın zamanda ilana çıkaracağız yılsonuna kadar da 3 hoca daha alacağız. Böylece 2022-2023 döneminde Hukuk Fakültesinde de öğrencilerimiz olacak” şeklinde konuştu.