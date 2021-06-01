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Rektör Yıldız: “Akif’i anlamak ve anlatmak bizim görevimiz’’

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde online olarak “Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı’’ başlıklı sempozyum düzenlendi.

SİVAS 01.06.2021, 14:37
Rektör Yıldız: “Akif’i anlamak ve anlatmak bizim görevimiz’’

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde online olarak “Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı’’ başlıklı sempozyum düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı dolayısıyla “Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı’’ sempozyumu düzenlendi. Düzenleme Kurulunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş’ın ve Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sefa Çakır’ın yer aldığı sempozyum 3 oturum şeklinde gerçekleştirildi. Sempozyumun ilk oturumunun başkanlığını Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, yaptı. Sempozyuma Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenler ve bilim insanlarının tebliğleri katkı sundu.

Etkinlikler yıl boyu devam edecek

Rektör Yıldız burada yaptığı açıklamada, “Mehmet Akif Ersoy; İstiklal şairimiz, istikbal şairimiz. Çok önemli bir zat. İsmi eserlerini geçen çok nadir insanlardan bir tanesi. Birçok ülkenin ümidi Türkiye. Filistin, Doğu Türkistan, Kafkaslar, Balkanlar Mehmet Akif Ersoy’un Osmanlıdan Cumhuriyete Geçiş dönemindeki duruşunu konuşmalarını şu an bizlerin yapması gerekmektedir. Akif’i anlamak ve anlatmak bizim görevimiz. Bizler de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak Mehmet Akif Ersoy’un anlaşılması için böyle bir program yaptık. Yıl boyunca da çeşitli etkinliklerle devam edecek” dedi.
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