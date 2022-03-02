Rektör Kul; “Yeryüzünü de gökyüzünü de SBTÜ ile keşfedin”

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, lise öğrencileriyle buluştuğu programda, “Yeryüzünü de gökyüzünü de SBTÜ ile keşfedin” dedi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, “Lise Öğrencilerine Üniversite Tanıtım ve Mesleki Rehberlik Programları” kapsamında Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesinde 11 ve 12. sınıf öğrencileriyle buluştu. Heyette bulunan idari ve akademik personel tarafından, üniversite adayı lise öğrencilerine SBTÜ’yü tanıtan sunumlar yapıldı ve öğrencilerin soruları cevaplandırıldı. Program kapsamında lise öğrencilerine bir sunum yapan SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, dünyada ve ülkemizde tarım, savunma ve havacılık sektöründeki gelişmeler ve bu sektörlerin geleceği hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Donanımlı mühendisleri ve akademisyenleri yetiştirecek

Rektör Mehmet Kul, programda yaptığı konuşmada; “Üniversitemiz, ülkemizin tarım bilimleri, havacılık ve savunma sanayisinde çalışacak, bu alanlarda bayrağı daha yükseklere taşıyacak nitelikli ve donanımlı mühendisleri ve akademisyenleri yetiştirerek, Ülkemizin bu alanlarındaki hamlelerine katkı sağlayacaktır. Bu onurlu bayrağı taşımak üzere tüm gençlerimizi üniversitemize davet ediyorum. Yeryüzünü de gökyüzünü de SBTÜ ile keşfedin’’ dedi.

Her hafta Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 2’şer okul olmak üzere haftada 6 okul, toplamda ise 43 okulda gerçekleştirilecek olan program kapsamında yaklaşık 5 bin üniversite adayı lise öğrencisine ulaşılması planlanıyor.