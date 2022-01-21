Rektör Kul; “Öğrencilerimizi aranan elemanlar olarak mezun etmek istiyoruz’’

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, üniversiteler ve savunma sanayi kuruluşları ile görüşmeler yapmak üzere gittiği Ankara programı kapsamında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’i ziyaret etti.

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul burada yaptığı açıklamada, “Tüm gayretimiz sahanın ihtiyacını karşılayacak donanımda mezun olan mühendisler yetiştirmek yönünde. Öğrenciliği bitmeden işi hazır olan, sahada aranan elemanlar olarak öğrencilerimizi mezun etmek istiyoruz. Bunun için özellikle sektör ile birlikte çalışıyor sorunlara ortak çözümler üretiyoruz” dedi.

“Kariyer planlayan gençler için bulunmaz bir fırsat”

Rektör Kul, “Üniversitemizdeki lisansüstü öğrencilerimizin şimdiden TUSAŞ’ta istihdam ediliyor olması, Üniversitemizin kariyer garantili üniversite olma misyonu doğrultusunda doğru yolda ilerlediğinin bir işareti. Savunma Teknolojileri anabilim dalında yüksek lisans yapan bazı öğrencilerimiz TUSAŞ’ta mühendis olarak işe başladı. Yine öğrencilerimiz, TUSAŞ’ın personeli olan sanayi tez danışmanları ile yürüttükleri lisansüstü tezler sayesinde, sahadaki en ileri teknolojik gelişmeleri ve uygulamaları deneyimliyorlar. TUSAŞ Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında projesi desteklenen öğrencilerimiz, Üniversitemizdeki danışman akademisyenler ve TUSAŞ uzman personeli ile birlikte ortak proje yapma şansına sahip oluyorlar. Yeni nesil eğitim yöntemleri sayesinde aynı iyi uygulamaları lisans ve ön-lisans düzeyine de yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Uygulama destekli eğitim sayesinde öğrencilerimiz lisans eğitiminin son dönemlerini TUSAŞ gibi güzide kuruluşlarımızda çalışarak mezuniyetlerini alacaklar. Bu, mühendis olarak kariyer planlayan gençler için bulunmaz bir fırsat” dedi