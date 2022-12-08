Rektör Kul: “İstediğimiz kompozisyonda toz üretimi yapabilecek bir sisteme sahibiz”

SBTÜ Konferans Salonunda başlayan ve iki gün sürecek olan çalıştayın açılışına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, “Üniversitemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ORAN Kalkınma Ajansı ile desteklenen İleri Alaşımlar Üretim Merkezi yatırımını gerçekleştirdi. İleri alaşımlar, toz metal üretimi ve metal eklemeli imalat, genelde toz metal çalıştayların da ve kongrelerinde ele alınıyor. Üniversitemiz tarafından düzenlenen İleri Alaşımlar Geliştirme, Toz Üretimi ve Metal Eklemeli İmalat Çalıştayı’nda ise hepsi bir araya getirildi. İşte bu durum çalıştayımızın farklılığını ortaya koyuyor” ifadelerine yer verdi.

“Sektöre ve akademiye yol haritası çizilecek”

Düzenlenen çalıştay da ele alınan konuların, ülkemizde yürütülen ileri alaşımlar geliştirme, toz üretimi ve metal eklemeli imalat çalışmalarına yol haritası çizeceğini belirten Rektör Kul, “Toz metalurjisi veya eklemeli imalat alanında çalışan arkadaşlarımız, çeşitli kompozisyonlardaki alaşımların veya tozun üretilmesinde oldukça sıkıntı çekiyor. Üniversitemiz tarafından kurulan İleri Alaşımlar Üretim Merkezimiz, bu alanda çalışan akademisyenlerimizin önünü açacak. Yani alaşımların geliştirilmesinde yardımcı olunabilecek bir sistemimiz var. Bununla birlikte istediğimiz kompozisyonda toz üretimi yapabilecek bir sisteme sahibiz. Burada özel sektörün ve akademinin bir arada olması çok güzel. Bu çalıştay, hem ülkemizde hem özel sektörde hem de akademide bu alanda yürütülen çalışmalara yol haritası olacak. Bu çalıştayımızdan beklentimiz, alaşım geliştirme, toz metal üretimi ve metal eklemeli imalat konusunda ülkemize yön verebilecek kararların alınmasıdır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çalıştaya katılan akademisyenler ve sektör temsilcileri, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesinde İŞGEM’de kurulan İleri Alaşımlar Üretim Merkezinde incelemelerde bulundu. İleri Alaşımlar Üretim Merkezinde düzenlenen programının ardından SBTÜ Konferans Salonunda çalıştaya devam edildi.