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Ramazan ayını evlerinde geçirecek çocuklar unutulmadı

SİVAS’IN ZARA İLÇESİNDE KORONA VİRÜS (COVİD-19) DOLAYISIYLA RAMAZAN AYINI EVLERİNDE GEÇİRECEK ÇOCUKLARA HEDİYE DAĞITILDI.

Ramazan ayını evlerinde geçirecek çocuklar unutulmadı

SİVAS’IN ZARA İLÇESİNDE KORONA VİRÜS (COVİD-19) DOLAYISIYLA RAMAZAN AYINI EVLERİNDE GEÇİRECEK ÇOCUKLARA HEDİYE DAĞITILDI.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:44
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Ramazan ayını evlerinde geçirecek çocuklar unutulmadı

Sivas’ın Zara ilçesinde Korona virüs (Covid-19) dolayısıyla Ramazan ayını evlerinde geçirecek çocuklara hediye dağıtıldı.

Zara İlçe Müftülüğüne bağlı Diyanet Gençlik Merkezi’nin kapalı olması sebebiyle İlçe Müftü Vekili Dursun Yiğit, Gençlik Koordinatörü Mehmet Çelebi ve müftülük görevlileri, Ramazan ayını evlerinde geçirecek çocukları ziyaret etti. Gençlik Merkezi çocuklarını evlerinde ziyaret eden Dursun yiğit ile Diyanet Gençlik görevlileri Kur’an-ı Kerim, çocuk dergileri, çocuk takvimleri, oyuncak ve zeka oyunlarından oluşan hediye paketleri dağıttı.

Konu hakkında açıklama yapan Gençlik Koordinatörü Mehmet Çelebi, “İlçe Müftümüz öncülüğünde çocuklarımızı evlerinde ziyaret ederek Ramazan aylarını tebrik ettik. Çeşitli hediyeler vererek evlerinde hoşça vakit geçirebilecekleri aktivite görevleri verdik” dedi.

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