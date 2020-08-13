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Puğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
SİVAS’IN YILDIZELİ İLÇESİNDE PUĞAÇA ALMAK İÇİN ARACINDAN İNEN SÜRÜCÜ, GERİ DÖNDÜĞÜNDE OTOMOBİLİ ALEVLER İÇERİSİNDE BULDU.
SİVAS 13.08.2020, 10:11
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Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde puğaça almak için aracından inen sürücü, geri döndüğünde otomobili alevler içerisinde buldu.
Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde çevre yolu üzerinde meydana geldi. Puğaça almak için aracından inerek fırına giren Salim Toroman, fırından çıktığında 58 NF 758 plakalı Tofaş marka otomobili alevler içerisinde buldu. İtfaiyenin müdahalesine rağmen araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Görgü şahitleri aracın biranda alev aldığı belirtti. Yangının gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Yangınla ilgili inceleme başlattı.
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