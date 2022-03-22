Protokol bu kez yemek pişirmek için kolları sıvadı

Sivas’ta vali başta olmak üzere şehrin önde gelenleri, “Gıdanı koru sofrana sahip çık” sloganı ile tezgaha geçip yemek hazırlamadaki marifetlerini sergilediler.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) yürütücülüğünü yaptığı “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" projesi kapsamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Mutfağında ilginç bir etkinlik düzenlendi. Ünlü şef Sahrap Soysal öncülüğünde; Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hakan Yekbaş ve Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Uçar kolları sıvayıp yemek yaptı.

Farkındalık oluşturmak için yemek tezgahının başına geçen Vali Ayhan ve beraberindekiler Sivas’a özgü bat yemeği ve glütensiz leblebi helvası yaptılar. Şehrin önde gelen yöneticilerinin yemek yapmadaki marifeti dikkat çekti. Hazırlanan yemekler gazetecilere tattırıldı. En güzel yemeği kimin hazırladığı sorusu ise yanıtsız kaldı.

“Atıksız bir mutfak istiyoruz’’

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Ünlü Şef Sahrap Soysal, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde FAO’nun ve Bizim Gıda Tarım ve Orman Bakanlığının hep birlikte organize ettiği müthiş bir etkinlik yaptık. Bugün Sivas’ın çok yöresel olan bad dediğimiz içini yaptık bir de glütensiz leblebi unu helvası yaptık. Amacımız dünyanın kaynakları gittikçe tükeniyor. O yüzden atıksız bir mutfak istiyoruz. O yüzden hep birlikte ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ diyoruz’’ dedi.